В среду, 3 марта, в Украине ожидается весенняя солнечная погода без осадков. По данным синоптиков, лишь ближайшей ночью в восточных областях вероятен небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в ночь на 3 марта будет колебаться в диапазоне от -2 до +2 градусов. В дневные часы потеплеет до +5-12 градусов. Прохладнее всего днем в среду будет на востоке и северо-востоке Украины, где столбики термометров не поднимутся выше +3-7 градусов.

В Киеве без осадков, ночью от 0 до +2 градусов, а днем потеплеет до +7-9.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что как и где в Украине испортится погода на 8 марта.

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