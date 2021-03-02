Во вторник, 2 марта, в Херсоне в 13:00 должно было пройти заседание комиссии по вопросам финансов, планирования бюджета, инвестиций, регуляторной политики и социально-экономического развития. Но его перенесли на другой день из-за того, что депутаты не высыпаются.

Об этом пишет "Херсон Newscity" со ссылкой на слова депутата от партии "Нам тут жить" Ильи Кармаликова.

Напомним, недостаток сна (менее семи часов) может стать причиной болей в спине.

Также сообщалось, что ученые провели анализ исследований, посвященных связи между продолжительностью сна и риском появления сердечно-сосудистых заболеваний. Оптимальное количество сна, по мнению исследователей, это 6-8 часов. Недосып же очень вреден для организма.