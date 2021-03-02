В российском Волгограде химическая компания разместила объявление о поиске лучников для охраны территорий. На необычное объявление обратил внимание популярный Telegram-канал Mash

"Компания ищет настоящих лучников с настоящими луками, потому что огнестрел — "недостойное мужчины оружие", - цитирует объявление канал.

От соискателя ожидают, что он будет разделять корпоративные ценности, будет владеть стрельбой из лука и практиковать ее больше года, уметь "стрелять на ходу, лежа и с коня, как настоящий кочевник". При таком внушительном наборе софт-скиллов соискатель должен иметь и опыт в охране крупных промышленных объектов.

"Приветствуется знание основ физики и механики, желание совершенствовать навыки: стрельба на ходу, в положении лежа, на коне. Также предполагается регулярное участие в внутрикорпоративных турнирах для усовершенствования данных навыков", - говорится в объявлении компании на сайте для соискателей.

Кроме часового собеседования, соискателя ждет и тест на стрельбище - чтобы получить работу лучника, придется попасть в цель не менее, чем в 8 из 10 попыток.

"Охранять территории предприятия с оружием настоящих мужчин в руках (лук и 20 стрел предоставляем с транквилизатором). В случае проникновения посторонних лиц на территорию стрелять из лука для легкого поражения", - предупреждают нуждающиеся в помощи лучников предприниматели.

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