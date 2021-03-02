Пожизненное лишение свободы грозит 44-летнему киевлянину, которого подозревают в убийстве двоих сестер, столичной квартирой которых он хотел завладеть. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном двойном убийстве, совершенном из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Подозреваемый заключен под стражу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам следствия, 13 ноября 2020 в Голосеевском парке было обнаружено тело девушки с огнестрельным ранением головы. По результатам проведенных следственных действий правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель столицы, который под вымышленным предлогом заманил потерпевшую в парк и совершил ее убийство", - говорится в сообщении.

В процессе досудебного расследования правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному убийству, жертвой которого стала сестра застреленной девушки - она умерла в результате отравления 13 ноября года.

"Эти особо тяжкие преступления подозреваемый, который был знаком с обеими девушками, совершил с целью завладения их квартирой", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что следствие продолжается. За совершение двойного убийства подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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