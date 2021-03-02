Во вторник, 2 марта, в Запорожье произошло двойное самоубийство. Первой из окна девятого этажа выбросилась мать, а через полчаса ее примеру последовала взрослая дочь. Обе женщины страдали психическими расстройствами.

Об этом сообщают "Запорожские вести".

Инцидент произошел в Александровском районе на улице Школьной. Жители многоэтажки, из окна которой выбросились женщины, вызвали полицию и бригаду Скорой помощи. По приезду медики констатировали смерть обеих женщин.

Правоохранители выяснили, что и 63-летняя мать, которая выбросилась из окна первой, и 40-летняя дочь, которая прыгнула спустя полчаса, были психически больны.

Напомним, в Киеве преподаватель университета оставил записку и выпрыгнул из окна общежития.

Также сообщалось, что в российской Самаре две 12-летние подружки вместе выпрыгнули из окна 16-го этажа, обе погибли на месте.