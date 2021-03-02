34-летняя женщина-военнослужащая Нацгвардии покончила с собой прямо на рабочем месте - она выстрелила себе в голову из пистолета "Макаров". Трагедия произошла в Энергодаре на территории Запорожской атомной электростанции во вторник, 2 марта, около полудня.

Об этом сообщает "Энергодар News".

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия.

По данным издания, женщина проходила службу в воинской части 3042, Национальной гвардии Украины, которая стоит на охране атомной станции. Военнослужащую с огнестрельным ранением головы обнаружили прямо на посту охраны.

Официально случившееся пока не прокомментировали.

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