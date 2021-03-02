Во вторник, 2 марта, вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield. Иньекцию от коронавируса Ляшко сделали в больнице Кагарлыка в Киевской области.

Прививку Ляшко сделали в прямом эфире "Украина 24".

"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он после инъекции.

Напомним, 1 марта в прямом эфире прививку от коронавируса сделал министр здравоохранения Максим Степанов. На следующий день вакцинировался президент Украины Зеленский.

Также "Страна" рассказывала, как президент чувствует себя после инъекции Covishield и кто из украинских политиков вакцинируется следующим.