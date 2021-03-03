Глава Черкасской ОГА Александр Скичко одним из первых в стране принимает и распределяет по своей области вакцину от коронавируса. А также ездит в Киев для участия в конгрессе местных и региональных властей.

В это время его супруга Елизавета Юрушева обустроила новое жилье в Черкассах и отправилась в отпуск. В теплые края Лиза поехала со своей мамой и детьми, а Скичко остался работать. Ведь только около месяца назад был назначен на ответственный пост.

Елизавета - управляющая пятизвездочной гостиницы Fairmont и дочь известного бизнесмена, владельца этого отеля и еще нескольких в столице. Поэтому девушка весьма обеспеченная и может себе позволить роскошный досуг. Несколько дней тому назад она уехала в Арабские Эмираты и стала выкладывать в свой фотоблог снимки в купальнике.

Корреспонденты "Страны" узнали, что остановилась семья в респектабельной гостинице Jumeirah Beach Hotel. На фотографиях Юрушевой то и дело мелькают интерьеры этого отеля. Тут 10 ресторанов и баров, 5 бассейнов, скалодром и бесплатное посещение аквапарка Wild Wadi Waterpark. Из панорамных окон просторных номеров открывается прекрасный вид на Персидский залив. А с пляжа можно созерцать одну из городских достопримечательностей - Бурдж Аль Араб, отель, который известен, как "Парус" или "Арабская башня".

На ближайшие даты туристический портал для бронирования жилья Booking предлагает размещения в номерах разных категорий. Например, самый бюджетный вариант это семейный сьют делюкс для двух взрослых и двух детей стоит около 20 000 грн в сутки (в стоимость входят налоги, питание на завтрак и ужин). А самая роскошная королевская вилла на две комнаты обойдется почти в 80 000 грн за день.

Лиза с подругой Анастасией Ершовой на пляже днем и с детьми на выставке цветов вечером, фото: instagram.com

Пока сын Даниель и дочка Наталья плавают в бассейне или строят замки из песка на пляже, Елизавета загорает на шезлонге. А по вечерам семейство посещает туристические места Дубая. Например, они были в Dubai Miracle Garden.

Снимки на фоне гигантских скульптур из цветов девушка подписала так: "Многие не любят Дубай из-за того, что он "искусственный" и без какой-то великой истории. А я считаю наоборот — это самый лучший пример того, как можно построить город с нуля, посреди пустыни. Как это вообще возможно? Дубай — это современный wonderland, где все какое-то волшебное и совсем не похожее на другие места в мире. И уверена, что он хранит в себе тысячи нереальных историй. Если в пустыне смогли создать такую сказку, то это значит только одно — нет ничего невозможного!".

Кстати, в лакшери отеле Юрушева повстречала известную украинскую тусовщицу Анастасию Ершову. Вместе они ужинали и отдыхали на берегу океана.

Настя основатель украинского бренда Atelier Handmade. Также она известна как дочь бывшего начальника ГАИ Украины Александра Ершова. Он был вынужден подать в отставку после того, как в СМИ обнародовали фото и факты роскошной жизни его семьи (незадекларированный особняк и "мажорный" досуг дочек на дорогих курортах и в люксовых суперкарах).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Александр Скичко носит парку за 55 000 грн.