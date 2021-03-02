Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков наглядно продемонстрировал, как работает новая система голосования в парламенте, которая призвана решить проблему "кнопкодавства".

"У нас есть тут сенсорная кнопка, красным светит. И когда вы голосуете, сначала нажимается кнопка сенсорная, после этого вы выбираете какой кнопкой вы будете голосовать - "За", "Против" или "Воздержался". И важно держать кнопки до конца голосования, когда заканчивается голосование, только в последнюю секунду фиксируется ваш голос", - сказал Разумков.

По словам спикера парламента, если народный депутат отпустит одну из кнопок, проголосовать он не сможет. Также нардепам не удастся обойти новую систему голосования, заблокировав кнопку для голосования, так как сенсорный датчик в этом случае не сработает.

"Для фиксации голосования необходимо приблизительно три секунды. То есть, вы можете в середине голосования (нажать обе кнопки - Ред.), но важно, чтобы в момент фиксации результатов важно, чтобы ваши пальцы были на кнопках и кнопки были нажаты", - объяснил Разумков.

Напомним, в Верховной Раде для пресечения практики неперсонального голосования также установили дополнительные камеры наблюдения.

В свою очередь некоторые нардепы в комментарии "Стране" выразили мнение, что новая система голосования не сделает работу Рады более эффективной.

Ранее мы писали, что недавно в Украине впервые сообщили народному депутату Украины о подозрении по фактам неперсонального голосования.