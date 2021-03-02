В сети появилась видеозапись вакцинации президента Владимира Зеленского. На видео глава государства заходит в медпункт, медработники спрашивают у президента фамилию, имя и отчество, а затем записывают полученные данные. Зеленского информирует, что он сейчас будет привит от коронавирусной болезни Covid-19 и предоставляют информацию о препарате. После монтажной склейки видео в кадре появляется полуобнаженный Зеленский - в этот момент ему делают укол в предплечье.

"Все? Классно!", - говорит президент, потирая место укола.

Пока Зеленский застегивал рубашку и повязывал галстук медики рассказывали ему о действии вакцины.

"Прекрасно, ничего не болит. Кто боится, можете ехать сюда - в Северодонецк", - заявил президент уже на камеру и порекомендовал всем обязательно сделать прививки от коронавируса.

Также президент заявил, что индийская вакцина качественная, одна из лучших в мире и после Украины ее уже заказала Канада.

Напомним, ранее стало известно, что в очереди на вакцинацию находится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Фото, как Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса индийским "Ковишилдом". опубликовали в сети днем, 2 марта. Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после прививки президент чувствует себя хорошо.

Напомним, Зеленский рассказал, почему вакцинировался от коронавируса, несмотря на перенесенный Covid-19.