Во вторник, 2 марта, администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против России. В санкционный список из-за преследования и отравления оппозиционера Алексея Навального попали семь высокопоставленных российских чиновников.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на администрацию Байдена.

Так, Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию, предполагается и ряд визовых ограничений. Также в санкционный список попали семь российских чиновников и 14 организаций из России, Германии и Швейцарии "за производство биологического и химического оружия". Имена людей и названия организаций Вашингтон пока не разглашает.

Что касается, организаций, то 13 - это коммерческие компании, включая 9 в России, 3 в Германии, 1 в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России. "Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)", - заявляют в американской администрации.

Напомним, в начале февраля президент США Джо Байден призвал Россию немедленно освободить Алексея Навального.

Также сообщалось, Евросоюз ввел новые персональные санкции против России из-за заключения Навального. В список вошел генпрокурор РФ Игорь Краснов.