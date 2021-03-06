В субботу, 6 марта, начнется 23-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце - это последняя фаза лунного месяца, которая принесет апатию и упадок сил. Организм в такой день может быть ослабленным, может появляться необъяснимый страх.

Нехватка энергии чревата плохим настроением и подавленностью. Лучше не ввязываться в конфликты и не поддаваться на провокации окружающих. Также отгоняйте желание мстить.

Приводим гороскоп на сегодня для каждого представителя Зодиака.

Овны (21.03 - 20.04)

Сегодня важно держать под контролем свои эмоции. День может стать одним из самых напряженных в марте. Но совсем скоро у вас появится отличная возможность удивить своих коллег и начальство, блеснуть умениями и знаниями.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Вас может неприятно удивить любимый человек. Но для вас сегодня главное - не принимать ничего близко к сердцу. Пройдет время и все наладится. Звезды советуют руководствоваться правилом - "Все, что ни делается, - к лучшему".

Близнецы (21.05 - 21.06)

Не позволяйте, чтобы лень стала сегодня вашим главным врагом. Из-за внутреннего нежелания действовать вы можете подвести коллег и сорвать дедлайны на работе. Возьмите себя в руки. Перед вами слишком много соблазнов, чтобы легко сдаться и не попытаться противостоять сложностям.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам все еще необходима поддержка близких. Сегодня - лучший период, чтобы заручиться помощью коллег и знакомых, а таковая вам понадобится на следующей неделе. Некоторые представители знака вечером испытают повышенный сексуальный потенциал.

Лев (23.07 - 23.08)

Сами не подозревая об этом, Львы могут оказаться в любовном треугольнике. Звезды советуют сразу разобраться во всех аспектах ситуации, чтобы дать окружающим четко понять свою позицию. Не забывайте следить за здоровьем. Старайтесь не переедать и соблюдать умеренность в потреблении сахара.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам крайне важно обратить внимание на все события, которые будут сегодня происходить. Часть из них окажется знаменательными настолько, что может в корне изменить ваше мировосприятие. Не отказывайте себе в крупных покупках - они будут необходимы.

Весы (24.09 - 23.10)

У вас наступает такой период, когда новые знакомства будут происходить регулярно и легко. Некоторые из новых приятелей окажутся особенными людьми в вашей жизни. Но пока что предугадать развитие событий сложно.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня у Скорпионов могут быть двойственные ситуации и резкие смены настроения. Не стесняйтесь обращаться к родным за советом или финансовой помощью, а если ваша апатия связана со здоровьем - отправляйтесь к врачу незамедлительно, не затягивайте с лечением.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Многие двери могут открыться перед вами, если вы будете проявлять лишь одно качество - уверенность. На работе и дома, в отношениях с близкими старайтесь проявлять инициативу, а если нужна помощь - обратитесь за ней.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам нужно быть осмотрительными и стараться избегать рассеянности. С домочадцами нужно поддерживать хорошие отношения, даже если в силу каких-то обстоятельств это будет непросто. Внимания будут требовать и дети, а также младшие сестры и братья. Не отказывайте им в общении.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям, которые придерживаются здорового образа жизни, будет нелегко выдержать сегодня режим. Возможно, череда праздничных вечеринок подзадержалась в вашей жизни и вам неудобно об этом сказать близким. Выходов несколько - или тренировать свою волю или перестать быть удобным и прямо заявить о своих потребностях и желаниях.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня неудачное время для рискованных финансовых операций. Удача в жизни Рыб будет зависеть от случая или человека из вашего ближайшего окружения. Так что лучше повременить с инициативными действиями - как минимум до 9 марта.