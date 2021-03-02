Советник главы Офиса президента Украины, Михаил Подоляк, прокомментировал "Стране", как прошла вакцинация президента Владимира Зеленского.

По словам Подоляка, после прививки индийской вакциной глава государства чувствует себя хорошо.

"Президент как верховный главнокомандующий вакцинировался вместе с военными. Это логично с точки зрения процедуры. И это важно, чтобы показать всему нашему обществу, что вакцинация необходима и что вакцины, которые поступают в Украину, абсолютно безопасны и эффективны. Чувствует себя президент вполне нормально. Это ровно та же вакцина, которая стала доступна первой", - отметил Михаил Подоляк.

Он также анонсировал, что вскоре вакцинироваться будут и другие представители власти. В том числе, дозу вакцины получит и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также вакцинироваться планирует и сам Михаил Подоляк.

Хоть некой "очереди" на вакцинацию среди чиновников, по словам Подоляка, нет. При этом публично вакцинировать планируют не только госслужащих, но и "заметных общественных деятелей".

"Некорректно говорить о какой-либо очереди на вакцинацию во власти. Будут привлекаться заметные общественные деятели, если это необходимо, чтобы убедить максимальное число наших граждан в важности вакцинации. Это прежде всего авторитетные люди, мнение и слово которых, равно как и личный вакцинный пример, важны для разных социальных аудиторий. Я тоже буду вакцинироваться обязательно, когда появятся возможности. Я же не отношусь к группам первичного риска. Но если нужно будет для промо и для поддержки массовой вакцинации, то в любое время", - уточнил в комментарии "Стране" Михаил Подоляк.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал, почему вакцинировался от коронавируса, несмотря на перенесенный Covid-19.

Также мы сообщали, что за минувшие сутки от Covid-19 привились 1 764 человека, больше всего вакцинированных в Донецкой области.