Как и писала ранее "Страна", Набсовет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) объявил конкурс на должность главы правления.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны" во вторник, 2 марта.

Сейчас должность руководителя Национальной общественной телерадиокомпании (UA:Перший) занимает Зураб Аласания, полномочия которого заканчиваются 13 мая. По условиям конкурса до 1 мая будут выслушаны программы всех кандидатов. А до конца мая подведены итоги конкурса.

"Хоть продукт производимый НОТУ мало кто смотрит, тем не менее это интересное место с точки зрения освоения денег, выделяемых из госказны - более двух млрд гривен в год. Плюс ещё очень значительные суммы грантовой поддержки с Запада", - пишет "Политика страны".

По информации источников "Страны" в медийной среде, выдвижение Зураба Аласании на новый срок пока под вопросом, хотя и не исключено.

Если он не станет баллотироваться ещё раз, то называются два возможных победителя конкурса - бывший сценарист Квартала, а ныне заместитель главы Офиса президента Ермака Костюк (его двигает Банковая). И член правления НОТУ Николай Чернотицкий (его будут двигать "соросята", которых большинство в Набсовете, в случае если Аласания не будет выдвигать свою кандидатуру).

Напомним, ранее мы писали, что в середине февраля был обновлён состав Набсовета НОТУ и до 4 марта должен быть объявлен конкурс на который отводится 70 дней.

Также мы сообщали, что Рада приняла в первом чтении закон о расширении прав Нацсовета и об увеличении зарплат его членам.