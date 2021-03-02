Япония обратилась к Китаю с просьбой перестать проводить ректальные тесты на коронавирус для японских граждан, которые въезжают в страну. Некоторые прошедшие через подобную процедуру пожаловались на "психологический стресс".

Об этом пишет BBC.

При проведении ректального теста на коронавирус ватный тампон вводится в задний проход на глубину 3-5 сантиметров. Затем поверхность тампона проверяется на наличие вируса. Подобную разновидность тестов Китай начал проводить с января текущего года.

Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что подобную методику тестирования не подтвердили больше нигде в мире и некоторые японцы пожаловались в посольство Японии в Китае на "психологический стресс" после подобной процедуры. Скольким японцам пришлось пройти через анальное тестирование на данный момент неизвестно.

Китай на данный момент не ответил на официальный запрос Японии по этому поводу. Такая методика вызывает споры среди экспертов, в то время как одни считают, что ректальные тесты могут "повысить уровень выявления инфицированных людей", другие придерживаются мнения, что тесты на верхних дыхательных путях гораздо более эффективны.

Напомним, австрийцам в аптеках будут раздавать бесплатные тесты на коронавирус, которые можно провести в домашних условиях.

Также сообщалось, что во Франции начали проводить тесты на коронавирус для школьников и студентов через слюну.