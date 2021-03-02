Санкции ЕС коснуться четырех высокопоставленных чиновников. Фото:

Во вторник, 2 марта, Евросоюз ввел новые персональные санкции против России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

Санкции вводятся против высокопоставленных российских чиновников в связи с заключением Навального.

В список вошли:

  • генпрокурор РФ Игорь Краснов,
  • глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин,
  • начальник Росгвардии Виктор Золотов,
  • глава Федеральной службы исполнения наказания РФ Александр Калашников.

Санкции, которые ввели в ЕС, должны заморозить существующие активы в ЕС субъектов, которые совершают серьезные нарушения прав человека или извлекают из них выгоду.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести новые антироссийские санкции из-за преследования Алексея Навального уже на этой неделе. Их буду принимать в согласовании с Евросоюзом. 

Также мы писали, что в Германии ранее заявили, что не хотят связывать санкции против России за Навального и достройку "Северного потока-2".

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