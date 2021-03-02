Во вторник, 2 марта, Евросоюз ввел новые персональные санкции против России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

Санкции вводятся против высокопоставленных российских чиновников в связи с заключением Навального.

В список вошли:

генпрокурор РФ Игорь Краснов,

глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин,

начальник Росгвардии Виктор Золотов,

глава Федеральной службы исполнения наказания РФ Александр Калашников.

Санкции, которые ввели в ЕС, должны заморозить существующие активы в ЕС субъектов, которые совершают серьезные нарушения прав человека или извлекают из них выгоду.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести новые антироссийские санкции из-за преследования Алексея Навального уже на этой неделе. Их буду принимать в согласовании с Евросоюзом.

Также мы писали, что в Германии ранее заявили, что не хотят связывать санкции против России за Навального и достройку "Северного потока-2".