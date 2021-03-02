ЕС ввел новые антироссийские персональные санкции из-за Навального. В список вошли генпрокурор и глава СК РФ
Во вторник, 2 марта, Евросоюз ввел новые персональные санкции против России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.
Санкции вводятся против высокопоставленных российских чиновников в связи с заключением Навального.
В список вошли:
- генпрокурор РФ Игорь Краснов,
- глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин,
- начальник Росгвардии Виктор Золотов,
- глава Федеральной службы исполнения наказания РФ Александр Калашников.
Санкции, которые ввели в ЕС, должны заморозить существующие активы в ЕС субъектов, которые совершают серьезные нарушения прав человека или извлекают из них выгоду.
Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести новые антироссийские санкции из-за преследования Алексея Навального уже на этой неделе. Их буду принимать в согласовании с Евросоюзом.
Также мы писали, что в Германии ранее заявили, что не хотят связывать санкции против России за Навального и достройку "Северного потока-2".