В Киеве 1 марта скончался известный украинский актер Иван Марченко. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio, где актер работал.

"После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", - говорится в сообщении.

Последние пять лет Иван Марченко боролся с онкологическим заболеванием. Болезнь сначала отступила, но вскоре вернулась.

Иван Марченко был актером Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки в Киеве. Также он известен своими ролями в таких проектах, как "Ментовские войны. Одесса", "Сваты-6", "Возвращение Мухтара", "За все тебя благодарю", "Время грехов", "Родные люди", "Последний кордон", "Совсем другая жизнь".

Также узнаваемость артисту принесло участие в социальной рекламе о правилах поведения в метрополитене.

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