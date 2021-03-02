После того, как с 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин, регионы начали делить на зоны в зависимости от показателей распространения коронавируса.

По состоянию на 2 марта в красной зоне, которая предусматривает самые жесткие ограничения, оказались две области. Там ужесточили карантин. Решение о его ослаблении не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.

А с завтрашнего дня этот список пополнит еще один регион - Житомирская область, которая граничит с Киевской. То есть количество "красных" регионов увеличивается.

Ответили на вопросы, как и почему растет красная зона карантина в Украине и какие области находятся в зоне риска.

1. Какие области уже в красной зоне?

Пока в красную зону карантина отправили три региона. Это значит, что там действуют самые жесткие ограничения.

В Ивано-Франковской области красная зона карантина действует с 26 февраля до 12 марта.

С 1 марта ужесточила карантин Черновицкая область. Предварительно режим красной зоны там будет действовать до 9 марта.

С 3 по 17 марта карантин усилят в Житомирской области. Такое решение приняли на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Перейти в другую зону карантина можно будет при условии, когда пять дней подряд будут улучшаться показатели.

2. Почему в Украине растут красные зоны?

Минздрав отслеживает ситуацию с распространением коронавируса по шести критериям. Если есть превышение хотя бы по двум показателям на протяжении трех дней подряд - это является основанием для перехода в красную зону карантина.

Вот эти критерии:

1. Процент от эпидпорога (должен быть не более 100%);

2. Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 (должен быть не более 20%);

3. Охват тестированием (не менее 300 на 100 тыс. населения за последние семь дней);

4. Уровень госпитализации (должен быть не более 60 на 100 тыс. населения на протяжении последних семи дней);

5. Динамика роста госпитализации (должна быть не более 50% на протяжении последних семи дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом);

6. Загруженность коек, обеспеченных кислородом (должно быть не более 65%).

В Ивано-Франковской области превышение сразу по нескольким показателям: процент от эпидпорога (215%); высокий коэффициент выявления больных ковидом (23 человека из 100 после тестирования); высокий уровень госпитализации (в среднем 146 человек на 100 тыс населения).

Также власти области сообщали, что по состоянию на 1 марта, в больницах области осталось менее 20% свободных коек для больных коронавирусом. Всего в регионах в учреждениях первой волны, определенных для госпитализации пациентов с Covid-19 развернуто 3847 коек. На стационарном лечении находятся 3183 пациентов с подтвержденным Covid-19 и с подозрением на коронавирус. То есть процент занятости коек был 82,7%.

Похожая ситуация и в Житомирской области. За последнюю неделю там втрое увеличилось количество заболевших.

"За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти в 2700 - втрое увеличилось количество заболевших"- заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, объявляя о переходе в красную зону карантина.

Соответственно растет количество госпитализированных, а эпидпорог превышен на 20%.

В Черновицкой области высокий уровень выявляемости ковида 23-24 человека из 100, сделавших тест. Выше нормы уровень госпитализации: 88-89 на 100 тыс населения при допустимом лимите в 60.

3. Что закроют в красной зоне?

В "красной" действуют самые жесткие ограничения, как во время январского локдауна.

Закроют кафе и рестораны для посещений (они будут работать только на вынос и по доставке);

Закроют развлекательные заведения, ТРЦ. кинотеатры, театры;

Закроют учреждения образования (кроме детских садов и начальных классов школы, они продолжат работать);

Закроют бассейны, фитнес-клубы. спортзалы).

Скриншот: Коронавирус. Инфо

Также будут действовать ограничения по транспорту. С 7 марта и до конца действия усиленного карантина "Укрзализныця" приостановит высадку и посадку пассажиров в Ивано-Франковской области.

В "Укрзализныце" обнародовали карту ближайших станций к границам региона, которые будут принимать и высаживать пассажиров с 7 марта (до 6 марта пассажиры поездов с билетами до или из Ивано-Франковской области смогут ехать по графику).

По состоянию на 2 марта, в "Укрзализнице" об изменениях перевозок в Житомирской и Черновицкой области не сообщали.

4. Что разрешено в красной зоне?

Будут работать магазины где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами, топливом, лекарствами, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, газетами и журналами, ветеринарными препаратами, кормами, семенами. Также Кабмин позволил работу всех отделов супермаркетов - включая непродуктовые.

Будет работать общественный транспорт, но с ограничениями (допустимое количество пассажиров не должно превышать количество мест для сидения);

Будут работать АЗС (без зон питания);

Будут работать парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи);

Будут работать аптеки, больницы, ветклиники;

Будут работать сервисные центры по ремонту транспортных средств, компьютеров и бытовой техники;

Будут работать банки и почта.

5. Какие области еще в зоне риска?

В оранжевой зоне, где есть превышения по одному из показателей в течение трех дней подряд, сейчас девять областей: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская.

Оранжевая зона не означает ужесточение карантина, однако ограничительные меры могут вводить на местном уровне по желанию. Цель отнесения региона в оранжевую зону - предупредить об ухудшении ситуации и риске попасть в красную зону.

Статистика критериев распространения Covid-19. Таблица Минздрава