Вопрос отключения нового канала "Перший незалежний", который был запущен в эфир журналистами трех закрытых СНБО оппозиционных телеканалов, рассмотрят два парламентских комитета.

Об этом на заседании во вторник, 2 марта, с трибуны Верховной Рады заявил глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Я хочу поблагодарить руководителей фракций и лично председателя Верховной Рады за совещание, которое состоялось по поводу прекращения вещания телеканала "Перший незалежний". Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности Украины", - сказал Шуфрич.

По его словам, в случае, если уровней комитета не будет достаточно для "соответствующего реагирования" на инцидент, то этот вопрос будет возвращен "на рассмотрение и по усмотрению председателей фракций Верховной Рады".

"Спасибо за понимание угрозы подобных решений, потому что действительно может так случиться, что если такие действия продолжатся, будет соответствующая динамика и логика, то у нас останутся только, возможно, канал "Рада" и "Вестник президента". Другого ничего уже в стране не будет, если исчезнет свобода слова и права журналистов", - добавил нардеп.

Напомним, 26 февраля в эфир вышел новый канал, созданный на базе закрытых по решению Совета национальной безопасности и обороны Zik, NewsOne и "112 Украина", и был отключен через час.

В свою очередь представители "Першого незалежного" заявили, что его отключили по требованию СБУ без соответствующего решения СНБО.