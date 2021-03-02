Сегодня, 2 марта, Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса.

Президенту ввели индийскую вакцину "Ковишилд" (которую сам глава государства по традиции уже назвал "АстраЗенекой"). Процедуру провели в Луганской области, в ООС, где он сейчас находится с визитом.

Обратило на себя внимание, что Зе прививался с голым торсом. Из-за чего в соцсетях начали обсуждать, почему президент, как другие мировые лидеры, просто не закатил рукав.

"Страна" рассказывает, как проходила иммунизация президента. Также разбирались, почему он решил оголиться.

Как Зеленский делал вакцину от коронавируса

В начале февраля Владимир Зеленский пообещал журналистам, что введет инъекцию вместе с военными как верховный главнокомандующий. Так он решил побуждать граждан к вакцинации на своем примере.

Тогда же президент сказал, что он сделает первый препарат от ковида, который поступит в Украину. Ожидали американско-германский "Пфайзер", а получили индийский "Ковишилд".

Отметим, что изначально, когда вакцину доставили в Украину и начали колоть первым пациентам, о своем обещании Зеленский молчал. И только после того, как стало ясно, что спроса на завезенный препарат нет, власти решили показать личный пример.

Вчера в прямом эфире привился глава Минздрава Максим Степанов. Сегодня - президент. Что интересно, оба сравнительно недавно уже болели коронавирусом. Поэтому прививаться могли относительно безопасно, невзирая на вакцину.

"Сделал прививку от Covid-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину, получили миллионы людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - написал Зеленский в твиттере на английском языке и прикрепил фото, опубликованное вверху этого этого материале.

По-украински добавил: "Военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записываться о очередь в "Дие". Бояться нечего". Сюда президент добавил смайл-бицепс, о котором пойдет речь дальше.

Чуть позже Зе написал большой пост в фейсбуке.

"Сегодня на передовой вместе с нашими бойцами и военными медиками я получил прививку от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Своим личным примером демонстрирую, что вакцинация важна, необходима и вполне безопасна. И бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан.

Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) разработана Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и ЕМА - Европейским агентством по лекарственным средствам. Разрешена для использования в десятках стран мира, в том числе в странах Европейского Союза, а также в США и Великобритании.

По соглашению с AstraZeneca изготавливается одним из мировых лидеров производства вакцин - Serum Institute of India. Также производство происходит в Южной Корее. Вакцину получили и в дальнейшем получат миллионы людей в других странах мира, в частности в Канаде.

Именно эта вакцина была первой доставлена ​​в Украину.

В целом количество вакцин будет достаточным, чтобы в этом году обеспечить прививки от коронавируса для всех желающих", - написал Зе.

Отметим, что расписывая достоинства вакцины "АстраЗенека", Зеленский забыл упомянуть, что ее одобрение в Евросоюзе, Британии, Канаде и других странах никак не касается лекарства "Ковишилд", который нигде на Западе не применяется и Евросоюзом не одобрен.

Впрочем, эта манипуляция сейчас повсеместна и не только на уровне президента - те же самые тезисы распространяет и Минздрав, и армия.

Но вернемся к вакцинации Зе. По данным Офиса президента, как и остальные граждане, перед получением вакцины Зеленский дал на это письменное согласие.

Ему сообщили о том, что возможен побочный эффект - повышение температуры (на самом деле их намного больше). "Это нормально, такое может быть после каждой вакцины", - сказал Владимир Зеленский.

Отдельно президент объяснил, почему сделал прививку, несмотря на то, что перенес болезнь: "Всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел Covid-19, у меня уровень антител очень низкий".

Президент высказывал мнение, что прививки себе должны сделать и его родители - чтобы и они подтвердили безопасность препарата. Но для их категории граждан официально инъекции в Украине пока недоступны.

Впрочем, вакцинация Зеленского привлекла внимание общественности совсем по другому поводу.

На прививку - с голым торсом

Владимир Зеленский пришел в медицинский кабинет одетым. По правилам делового этикета, мужчина не может носить рубашку (в которой изначально был Зе) на голое тело. Нужно надевать бесшовные майку или футболку.

Было ли на президенте Украины такое белье - неизвестно. Однако, когда врач вводила "Ковишилд", Зеленский сидел уже с голым торсом.

На кадрах видно, у 43-летнего лидера хорошая физическая форма. Живот подтянут, на груди видны мышцы, четко выделяется бицепс.

То, что президент занимается спортом, для украинцев не новость. Он периодически публикует фото с пробежки или спортзала.

Вот, например, селфи от 25 января 2021 года - в день рождения. Праздник Зеленский начал с тренировки. Снимок тоже сделал таким образом, чтобы было видно, какой он накачанный.

В случае с занятиями спортом такие кадры приемлемы. А вот насколько корректно раздеваться перед фотокамерами на вакцинации - другой вопрос. Лидеры других стран так не делают.

"Страна" сделала коллаж, как прививались другие президенты или премьеры:

президент США Джо Байден,

премьер Великборитании Борис Джонсон,

премьер Израиля Биньямин Нетаньяху,

президент Аргентины Альберто Фернандес,

премьер Венгрии Виктор Орбан,

премьер Индии Нарендра Моди.

Кто-то из лидеров закатал рукав, как Байден и Джонсон. Остальные сразу для удобства пришли в футболках.

Мы не включили в список всех президентов, которые сделали вакцину от ковида. Однако ни одного полуголого лидера найти не удалось.

Зачем же президент Украины решил оголяться перед всей страной?

Версий может быть множество: начиная от минутки самолюбования и проявления нарциссизма, до политической технологии.

Согласно этой технологии, политик должен нравиться избирателю в физическом смысле. Вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение.

Интересно, что это технологию приписывают Владимиру Путину. Согласно официальному опросу "Левады", замуж президента России хотят выйти 20% россиянок - каждая пятая взрослая жительница России.

Подогревает Путин интерес у женского электората как раз такими же фото, как Зеленский. То он плавает (как Зеленский в Одессе), то рыбачит с голым торсом, то ездит верхом.

"С голым торсом на коне уже было"

Журналист Ольга Онищенко также обратила внимание на сходство с Путиным в данном случае.

"С голым торсом на коне уже было", - написала она.

Журналистка Елена Скидан удивляется, почему с Зеленским не привился шеф его офиса Ермак, с которым они вместе болели в Феофании.

"Остался последний вопрос: почему Зеленский болел с Ермаком, а прививался один? Как-то это подозрительно: у него что торс на фото не влез..."

Спецкор "Страны" Олеся Медведева обратила внимание, что вчера глава МОЗ Максим Степанов вакцинировался джемпере.

Главный санврач Виктор Ляшко, кстати, сегодня тоже делал прививку в футболке - оголяться на камеры не стал.

Журналист Сергей Руденко обратил внимание на комментарии под постом о вакцинации в Инстаграме Зеленского.

"Зеленский выставил в Инстаграм фоточку вакцинации. Большинство людей ему там почему-то не верят. Говорят, уколол витаминки.

Ждем захватывающий видосик. Ну, такой, как умеет девяносто пятый квартал))). Можно под саундтрек "Джимми, Джимми, ача-ача!"

А журналист Антон Комаров предположил, что Зе не кололся, а сделал себе татуировку "Рошен".

Также многие в Сети обратили внимание, что Зеленский бреет грудь.