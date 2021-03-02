"Укрзализныця", которая анонсировала повышение цен на билеты, решила сократить почти треть штата центрального офиса в Киеве.

Об этом заявил глава правления УЗ Владимир Жмак во время всеукраинского селектора по социальным вопросам железнодорожников, пишет пресс-служба "Укрзализныци".

По его словам, такое решение компания приняла в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала.

"Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса ""Укрзализныци в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений", - сказал Жмак.

При этом он заявил, что никаких действий по оптимизации рабочих профессий не произойдет.

"Еще раз подчеркиваю: производственные профессии не будут оптимизироваться. Наоборот сейчас мы комплектуем штат тех подразделений, которые занимаются производственной деятельностью", - добавил глава УЗ.

Напомним, 17 февраля, более 500 железнодорожников вышли на акцию протеста. Они требовали обеспечить им законные права, в том числе отменить режим неполного рабочего дня: многие работники предприятия до сих пор трудятся на четырехдневке, хотя ее вводили как временную меру на период жестокого карантина. После чего их пожелания были услышаны и до мая-июня пообещали работникам вернуть 5-дневный рабочий день.

Также мы сообщали, что глава "Укрзализныци" получает в месяц больше полумиллиона гривен зарплаты.