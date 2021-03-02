В Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию с отравлением после того, как приняла 40 таблеток парацетамола.

Как сообщает полиция Ровенской области, инцидент произошел 28 февраля.

Причиной подобного поступка девочки правоохранители называют "недоразумения на бытовой почве", однако отмечают, что в семье ребенка конфликтов не возникало.

Также правоохранители утверждают, что "ни в каких группах в соцсетях девочка не участвовала" (имеются ввиду, очевидно, т.н."группы смерти"). На данный момент медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное и обнадеживают отсутствием угрозы для жизни.

Полиция открыла уголовное производство по статье о доведении до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Продолжается тщательная проверка.

Напомним, с начала года в Украине увеличилось число трагических случаев с детьми. В частности, "Страна" сообщала, что 16 февраля в лицее Боярки две 12-летние ученицы, следуя видео в соцсети, приняли большое количество таблеток "Дротаверин", следуя челленжу в Тиктоке. Для одной из девочек участие в челлендже оказалось смертельным. После этого аналогичный случай произошел в Умани. А 26 февраля в Сумах две 16-летние студентки наглотались таблеток и сами вызвали скорую.

После массовых отравлений украинских подростков таблетками полиция попросила запретить продажу лекарств детям. А в Раду внесли законопроекты о запрете продавать лекарства детям. При этом в Гослекарстве заявили, что не могут запретить продажу детям "Дротаверина".

После череды подростковых смертей в Украине снова заговорили о так называемых группах смерти. "Страна" разбиралась, вернулись ли на самом деле в Украину группы смерти и как уберечь от них ребенка.