Президент Украины Владимир Зеленский, который 2 марта вакцинировался от коронавируса индийским "Ковишилдом", объяснил, почему он сделал прививку, несмотря на то, что уже переболел Covid-19. По словам главы государства, у него низкий уровень антител.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Перед получением вакцины Зеленский дал на это письменное согласие, также ему сообщили о том, что возможен побочный эффект - повышение температуры.

"Это нормально, такое может быть после каждой вакцины", - сказал Владимир Зеленский.

Также он заявил, что считает важным сделать прививку, поскольку он уже болел Covid-19 и знает о том, что это такое.

"Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел Covid-19, у меня уровень антител очень низкий", - заявил президент.

Зеленский считает, что вакцинация поможет преодолеть пандемию и вернуться к обычному образу жизни.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов публично вакцинировался от коронавируса индийским CoviShield 1 марта. Глава Минздрава также уже переболел Covid-19.

Также мы писали о том, что по состоянию на 2 марта более 38 тысяч украинцев записались в приложении "Дія" на вакцинацию от коронавируса.