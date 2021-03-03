В 2021 году Воскресенье Христово считается поздним. Православные христине отметят его 2 мая.

Предшествовать Пасхе будет Великий пост, который начинается уже в понедельник, 15 марта, и завершится 1 мая в Страстную субботу.

Обычно в первые выходные мая погода уже по-настоящему теплая. Она должна порадовать прихожан, которые будут возвращаться с ночной службы.

В Украине Пасха относится к государственным праздникам. В связи с чем гражданам будет подарен дополнительный выходной в будний день. Будем отдыхать с 1 по 4 мая включительно.

Еще через неделю День Победы, благодаря которому украинцы смогут не посещать работу с 8 по 10 мая включительно. Как это выглядит на календаре - смотрите ниже.

Кстати, католическая Пасха 2021 будет почти на месяц раньше православной - 4 апреля.

В отдельных материалах "Страны":

Главные даты 2021 года: православные праздники и расписание всех постов

Родительские субботы 2021: когда поминают усопших