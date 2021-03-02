Во вторник, 2 марта, на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы представитель ОБСЕ Пьер Морель настаивал на обсуждении плана представителей "ЛДНР" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил представитель украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.

"В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО (план реализации Минских соглашений, который еще в прошлом году подготовили представители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - Ред.)", - написал Гармаш.

Напомним, в октябре прошлого года "республики" внесли на рассмотрение в ТКГ свой проект "дорожной карты", предложив после согласования, утвердить его на заседании Верховной Рады. "Страна" подробно анализировала этот план "ЛДНР".

После этого, в начале ноября украинская сторона представила свой "План совместных шагов" по урегулированию ситуации на Донбассе, более известный как "план (главы украинской делегации в ТКГ Леонида) Кравчука". В этом документе Киев настаивает на передаче ему контроля над российско-украинской границей до проведения выборов в ОРДЛО.

Ранее мы писали, что Гармаш пригрозил выйти из состава ТКГ, если руководство украинской делегации не предпримет мер касательно вопроса нерегламентного присутствия на переговорах "общественных экспертов" из "ЛНР" и "ДНР", которые впервые появились на заседании политической подгруппы 19 января.