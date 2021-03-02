Канцлер Германии Ангела Меркель инициирует продление общенационального локдауна до пасхальных праздников, то есть до 28 марта.

Об этом стало известно из проекта резолюции, представленного перед встречей Меркель с премьер-министрами федеральных земель, сообщает Bild.

Предложение о продлении локдауна собираются обсудить в среду. При этом, уже в следующий понедельник, 8 марта, в Германии должны вступить в силу менее строгие ограничения на контакты. В частности, будут разрешены встречи максимум для пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Сейчас разрешаются встречи максимум двух человек.

Также будут открыты цветочные и книжные магазины, садовые центры, тату-салоны и салоны маникюра, а также массажные салоны во всех федеральных землях. Однако условием работы станет требование на обслуживание одного клиента в 20 квадратных метрах площади.

Напомним, что 1 марта в Германии открылись парикмахерские, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса в течение двух с половиной месяцев.

Также мы сообщали, что Меркель пообещала вакцинировать всех немцев до конца лета.