Меркель предлагает продлить локдаун в Германии до конца марта
Канцлер Германии Ангела Меркель инициирует продление общенационального локдауна до пасхальных праздников, то есть до 28 марта.
Об этом стало известно из проекта резолюции, представленного перед встречей Меркель с премьер-министрами федеральных земель, сообщает Bild.
Предложение о продлении локдауна собираются обсудить в среду. При этом, уже в следующий понедельник, 8 марта, в Германии должны вступить в силу менее строгие ограничения на контакты. В частности, будут разрешены встречи максимум для пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Сейчас разрешаются встречи максимум двух человек.
Также будут открыты цветочные и книжные магазины, садовые центры, тату-салоны и салоны маникюра, а также массажные салоны во всех федеральных землях. Однако условием работы станет требование на обслуживание одного клиента в 20 квадратных метрах площади.
Напомним, что 1 марта в Германии открылись парикмахерские, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса в течение двух с половиной месяцев.
Также мы сообщали, что Меркель пообещала вакцинировать всех немцев до конца лета.