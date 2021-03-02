Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель поздравили бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с юбилеем. Политик во вторник, 2 марта, отмечает свой 90-й день рождения.

Поздравление американского президента опубликовал глава Горбачев-фонда Павел Палажченко на своей странице в Facebook.

"От имени американского народа хочу поздравить Вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения", - говорится в поздравлении Байдена.

Также президент США в поздравлении экс-президенту СССР выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества США и РФ "в совместных усилиях" по продолжению дела, начатого Горбачевым.

Также с днем рождения поздравила Горбачева и Ангела Меркель. В послании она поблагодарила бывшего лидера СССР "за личный вклад в мирное преодоление холодной войны и воссоединение Германии".

Послание юбиляру опубликовал в Twitter представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Кроме того, она отметила важность роли Горбачева в дружественных отношениях России и Германии и пожелала политику здоровья и благополучия.

Напомним, 25 января президент Украины Владимир Зеленский отметил 43-й день рождения. Он получил поздравления от мировых лидеров, однако в списке поздравителей не оказалось президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Также мы рассказывали, что Путин поздравил Горбачева с 90-летием.