Во вторник, 2 марта, на индонезийском острове Суматра началось извержение действующего стратовулкана Синабунг, в результате в небо вырвался огромный столп горячего пепла, высотой около пяти километров, при том что высота самого вулкана 2 460 метров над уровнем моря. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Об этом пишет CNA.

Стратовулкан - это слоистый вулкан в форме конуса, который состоит из множества затвердевших слоев лавы, вулканического пепла и тефры - материала, который выбрасывается вулканом в воздух. Его лава настолько вязкая и густая, что во время извержения застывает прежде, чем успевает распространиться вокруг вулкана.

Следует отметить, что на острове Суматра примерно 73 тысячи лет назад произошел взрыв вулкана Тоба, он был настолько сильным, что привел к образованию воронки диаметром около 100 километров, при этом в атмосферу попало 800 кубических километров пыли и пепла. По мнению ученных это событие спровоцировало на Земле ледниковый период длинной в 1800 лет.

Напомним, в прошлый раз Синабунг извергался в августе 2020 года. Ранее вулкан несколько раз "просыпался" в 2010-2018 годах, а до 2010 "спал" в течение 400 лет.

Также сообщалось, что во время извержения в 2018 году вулкан Синабунг выбросил столб пепла на высотой 7 километров.