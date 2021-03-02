Во вторник, 2 марта, у здания представительства Евросоюза в Украине прошла акция протеста, участники которой выступали против закрытия телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В ней приняли участие нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин, Ренат Кузьмин и Илья Кива.

Об этом сообщает NewsOne.

В мероприятии приняли участие более 1 000 человек. К митингующим присоединились нардепы от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Антонина Славицкая, Олег Волошин, Александр Колтунович и Михаил Макаренко.

Кива заявил, что Европейский союз был инициатором "тех реформ, которые семь лет катятся по нашей стране".

"Семь лет эти реформы уничтожают нашу страну. Страна теряет квалифицированный персонал, который должен обслуживать их европейские жопы. Экономика не существует, правоохранительная система хромает. В нашей стране попираются права. В нашей стране власть уничтожает оппозицию. В нашей стране власть затыкает рты СМИ, которые обличают власть в ее преступлениях", - заявил Илья Кива.

Кузьмин сказал, что участники акции протеста хотят обратить внимание европейских чиновников на ущемление свободы слова в Украине.

"Мы хотим обратить внимание мирового сообщества на то, что в Украине вопреки Конституции, законам, международным стандартам, утвержденным в международном сообществе правилам закрываются независимые средства массовой информации. Четыре телеканала были закрыты властью на протяжении последних дней и никакой реакции от Евросоюза мы не видим", - сказал он.

Шуфрич заявил, что главный цензор в Украине - это народ, а инструментом цензуры в отношении каналов является пульт от телевизора.

"2 февраля по беспределу неконституционным указом отключили три телеканала, 112 Украина, NewsOne, Zik. А 26 февраля один час проработал телеканал "Перший Незалежний". Вот такая у нас независимость. Вот мы доработались, что на 30-й год независимости журналистам затыкают рот", - подчеркнул парламентарий.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к Представительству ЕС и послам государств-членов ЕС в Украине с письмом относительно незаконного закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и санкций против председателя политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука, его коллеги по партии Тараса Козака, а также их жен Оксаны Марченко и Наталии Лавренюк.

Напомним, Зеленский 2 февраля, подписав указ о вступлении в силу санкций СНБО, закрыл телеканалы NewsOne, Zik и 112.

Также мы писали о том, что 20 февраля Зеленский ввел санкции против Медведчука, Марченко и китайского инвестора "Мотор-Сичи".