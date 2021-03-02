В Беларуси Следственный комитет инициировал экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской, которая в августе 2020 года выехала в Литву.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского СК.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Следственного комитета, сейчас завершено расследование против четырех доверенных лиц Тихановской. Их подозревают в подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле.

Напомним, Генпрокуратура Беларуси завела на Тихановскую и других лидеров оппозиции дело по экстремистской статье в конце прошлого года.

Также мы писали о том, что в феврале 2021 года Тихановская признала, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы".