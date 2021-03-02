В шести областях Украины превышен показатель госпитализаций пациентов с Covid-19. Самая сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области. Такие данные приводит сайт Минздрава.

По состоянию на 2 марта, в Украине превышен показатель госпитализаций в таких областях:

Ивано-Франковская (146 на 100 тысяч населения при норме 60)

Винницкая (99,1)

Закарпатская (90,4)

Черновицкая (88)

Житомирская (74,8)

Николаевская (61,4)

По другим показателям все регионы соответствуют требованиям Минздрава.

В "красной" зоне карантина находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. "Оранжевый" уровень ограничений введен в - Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областях. Остальные регионы - в "желтой" зоне.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве за сутки число новых случаев коронавируса подскочило в три раза.

Также мы сообщали, что более 38 тысяч украинцев записались в приложении "Дія" на вакцинацию от коронавируса.