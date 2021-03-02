В шести областях Украины больницы переполнены пациентами с Covid-19
В шести областях Украины превышен показатель госпитализаций пациентов с Covid-19. Самая сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области. Такие данные приводит сайт Минздрава.
По состоянию на 2 марта, в Украине превышен показатель госпитализаций в таких областях:
- Ивано-Франковская (146 на 100 тысяч населения при норме 60)
- Винницкая (99,1)
- Закарпатская (90,4)
- Черновицкая (88)
- Житомирская (74,8)
- Николаевская (61,4)
По другим показателям все регионы соответствуют требованиям Минздрава.
В "красной" зоне карантина находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. "Оранжевый" уровень ограничений введен в - Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областях. Остальные регионы - в "желтой" зоне.
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