Самая сложная обстановка в больницах Прикарпатья. Фото: facebook.com

В шести областях Украины превышен показатель госпитализаций пациентов с Covid-19. Самая сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области. Такие данные приводит сайт Минздрава.

По состоянию на 2 марта, в Украине превышен показатель госпитализаций в таких областях:

  • Ивано-Франковская (146 на 100 тысяч населения при норме 60)
  • Винницкая (99,1)
  • Закарпатская (90,4)
  • Черновицкая (88)
  • Житомирская (74,8)
  • Николаевская (61,4)

По другим показателям все регионы соответствуют требованиям Минздрава.

В "красной" зоне карантина находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. "Оранжевый" уровень ограничений введен в - Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областях. Остальные регионы - в "желтой" зоне.

 Минздрав опубликовал данные по разделению областей на зоны карантина

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве за сутки число новых случаев коронавируса подскочило в три раза.

Также мы сообщали, что более 38 тысяч украинцев записались в приложении "Дія" на вакцинацию от коронавируса.

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