На Донбассе в зоне операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Андрей Мирча из села Степановка Полтавской области. Парню было 19 лет.

О смерти бойца сообщил заместитель военного комиссариата Полтавской области Эдуард Бородай, пишет полтавское издание "Коло".

По его словам, трагический инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области.

"Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием", - заявил Бородай.

Погибшему было 19 лет, а 18 марта ему должно было исполниться 20. Андрей был военным 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Погибший родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области. Он был старший сыном в семье, где еще есть четверо детей.

Похороны бойца состоятся 3 или 4 марта, пока точная дата не известна.

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