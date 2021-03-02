На заседании во вторник, 2 марта, Верховная Рада назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах, расположенных в пяти регионах Украины. Голосование состоится 31 октября 2021 года.

Проведение внеочередных выборов Коларовского сельского главы в Запорожской области поддержали 335 парламентариев.

Выборы Малолюбошанского сельского главы в Ровенской области назначили голосами 327 нардепов. За проведение внеочередных выборов Теребовлянского городского главы в Тернопольской области проголосовали 319 депутатов Рады.

Назначение внеочередных выборов Липовецкого городского главы в Винницкой области поддержали 337 парламентариев. Внеочередные выборы Комарновского городского главы во Львовской области парламент назначил голосами 332 нардепов.

Напомним, Рада сегодня усилила ответственность за ложные минирования.

Также мы писали о том, что сегодня Рада займется судебной реформой.