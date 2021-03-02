Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в зону ООС в Луганскую область вакцинировался от коронавируса. Ему вкололи индийский препарат Covishield.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter-аккаунте во вторник, 2 марта.

"Сделал прививку от Covid-19 . Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен 1-м в Украину получили миллионы людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - написал Зеленский.

В своем Instagram-аккаунте Владимир Зеленский рассказал, что военнослужащие и медицинские работники Украины уже проходят вакцинацию от коронавируса, а всех остальных президент призывает записаться в очередь на прививку через приложение "Дия".

"Бояться нечего, подаю личный пример", - написал глава государства.

Напомним, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов в прямом эфире сделал прививку от коронавируса препаратом CoviShield.

Также сообщалось, что вакцинация населения от коронавируса в Украине началась 24 февраля. "Страна" подробно писала, как можно стать в очередь на прививку.