Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о создании молодежного крыла партии. При этом он сослался на инициативу с мест.

"С инициативой создания молодежного крыла партии выступили депутаты и молодежные лидеры со всей Украины во время встречи в Киеве 27 февраля. Молодежное крыло партии будет сообществом активных и креативных людей, которые разделяют идеи и принципы президента Владимира Зеленского", - заявил Корниенко.

А одним из возможных направлений деятельности молодежной организации, по его словам, может стать реализация законопроекта "Об основах молодежной политики", который уже зарегистрирован в Раде.

Координатором молодежного проекта стал нардеп от "Слуги народа" Александр Санченко, один из авторов законопроекта №3718 "Об основных принципах молодежной политики".

Ранее "Страна" сообщала, что съезд партии "Слуга народа" назначили на 13 марта.

Так же мы рассказывали, что "Слуги народа" собирают голоса для голосования за три законопроекта.