Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3911 относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (к таким относятся, в частности, сообщения о "минировании").

"За" этот законопроект проголосовали 286 народных депутатов в ходе заседания парламента во вторник, 2 марта.

"Целью законопроекта №3911 является существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, а также обеспечение экономии материальных и других ресурсов органов государственной власти, которые используются для их проверки и устранения негативных последствий распространения ложной информации", - говорится в пояснительной записке.

Документом усиливается ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, минировании, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

Авторы проекта закона к первому чтению предлагали установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан). Однако ко второму чтению эту норму убрали из документа.

Теперь, согласно законопроекту, если объектами "минирования" стали критически важные объекты инфраструктуры или здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов госвласти, или учреждения здравоохранения или учреждения образования, или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, однако без конфискации имущества.

Напомним, в первом чтении Рада приняла этот законопроект 4 ноября 2020 года. Тогда такое решение поддержали 235 нардепов.

Также отметим, что сообщения о "минировании" поступают в Украине довольно часто. К примеру, только за один день (18 февраля) в Киеве закрыли две центральные станции метро из-за сообщения о заминировании. А в Ивано-Франковске - аэропорт, университеты и крупный лицей.