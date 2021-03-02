Потепление набирает все большие обороты, на этой неделе синоптики обещают весенние +15 на западе Украины. В Киеве температура прогреется до +11. Однако ночью все так же преобладает температура ниже нуля и зимняя стужа около -4 градусов.

С 8 марта похолодание усилится по всей стране. В женский день вероятны морозы и даже снег.

Подробнее о погоде на этой и следующей неделе читай в нашем в обзоре ниже.

Погода в Киеве и крупных городах на этой неделе

По прогнозу Укргидрометцентра, в столице в течение этой недели ночью будет около -5...+1, днем +2...+11. Самый теплый день ожидается в четверг, 4 марта. Самый холодный, с мокрым снегом - 5 марта.

Как видим, накануне праздника 8 марта погода ожидается переменчивая.

В крупных городах осадки прогнозируют 5 марта. По всей территории страны (за исключением южных областей) - дождь. Средняя температура днем около +5, ночью -1...+3.

6 марта синоптическая картина поменяется: на юге (Одесса, Николаев, Херсон, Севастополь и частично Запорожье) ожидается мокрый снег и дождь. На остальной территории - сухо.

Синоптик Наталья Диденко советует воспользоваться солнечными и сухими днями в среду и четверг (3 и 4 марта соответственно). Их нам подарит антициклон Жаклин.

"Жаклин разгонит фронта и циклоны на окраине, поэтому осадки в Украине 3 марта маловероятны. В среду будет сильнее подвывать ветер западного происхождения. Температура воздуха в среду в течение дня +5... +10 градусов, на востоке и северо-востоке +2...+5 градусов. В четверг потеплеет до +6...+13 градусов, в западных областях до +10...+15 градусов.

В Киеве 3 марта игривая Жаклин организует солнышко и порывистый ветер. Температура воздуха завтра днем ​​предполагается до +6 градусов, 4 марта до +11 градусов. В пятницу придет атмосферный фронт с осадками, в субботу-воскресенье ожидается похолодание. Поэтому завтра и послезавтра побольше погуляйте, подышите и подставляйте нос и щеки солнцу, не тратьтесь зря на витамин Д, воспользуйтесь солнечной акцией от Jacqueline", - написала Наталья Диденко у себя в Facebook.

Погода в Женский день 8 марта

Со следующего понедельника ожидается новый виток похолодания, пройдет очередной морозный фронт. На сколько градусов упадет температура за неделю спрогнозировать достаточно сложно, поскольку расчет меняется каждый день. И подробнее о погоде 8 марта можно будет сказать уже в канун праздника.

Однако уже сейчас синоптические ресурсы говорят, что длинные выходные и сам Женский день будут прохладными.

Сайт ventusky.com демонстрирует то, как будут распределятся атмосферные массы 8 марта по всей Украине.

Холоднее всего будет на северо-западе. В Тернополе, Ровно и Сумах мороз будет ощущаться на уровне -9; в Житомире и Хмельницком -8; во Львове, Черновцах, Виннице -7; в Харькове и Полтаве -5;

В Киеве будет ощущаться -7

В Донецке и Луганске около -2

Кременчук и Кропивницкий - 3

На юге - тепло. В Одессе и Николаеве +3

По данным Gismeteo, в Киеве 8 марта ночью будет -5, а днем +2. Возможен мокрый снег.

9 и 10 марта, несмотря на солнечную погоду днем ожидается 0...-2, ночью до -10 градусов. В четверг 11 марта снова обещают снег, днем -1, ночью -8.

Rambler указывает, что дневная температура 8 марта будет чуть выше 0 градусов. Весь день - снег. К вечеру 8 марта похолодает до -3 мороза.

Синоптики популярного международного погодного сайта accuweather.com также прогнозируют снежный день 8 марта. Температура будет +4...-4.

Впрочем, погодный ресурс Sinoptik все же допускает, что 8 марта дождя со снегом получится избежать. В Киеве передают облачную погоду без осадков. Температура днем до +3, к вечеру около нуля.

Какой будет весна 2021

По данным синоптиков, заметно весенний характер погоды начался с марта: это перемены с солнечных дней в дождливые и наоборот. Оставшийся снег немного замедлил процесс потепления. В целом дневная температура в марте будет подниматься постепенно и кратковременных похолоданий украинцам избежать не получится.

Народный прогноз погоды свидетельствует о возвращении холодов с 8 по 15 марта. В народе говорят "март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится".

Средняя месячная температура марта предполагается на уровне 0°...+6°, а в Крыму до +3°, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков также в пределах средних многолетних значений: 26-50 мм, а в горных районах 40-85 мм.

Заморозки на почве не исключены даже в начале апреля. Но синоптики называют отрицательные температуры ночью характерными для начала апреля и такими, которые соответствуют климатической норме.

Из-за малоактивных атмосферных фронтов и осадков в виде дождя погода будет переменчивой и в мае.