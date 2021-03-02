Со вторника, 2 марта, в Верховной Раде в рамках мероприятий по борьбе с кнопкодавством заработала сенсорная кнопка. Спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что она снимет вопрос привязки карточки нардепа к месту.

"Страна" узнала у нардепов, что они думают об этом нововведении.

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

Ирина Верещук. Фото: "Страна"

"Думаю, что вскоре не будет вопросов кнопкодавства в парламенте IX созыва. Я за то, чтобы не нарушать закон. Если это поможет, а это поможет — я за".

Даниил Гетманцев, депутат фракции "Слуга народа":

Даниил Гетманцев. Фото: "Страна"

"Все поняли, как работать. Никаких вопросов нет, все классно. Я абсолютно за".

Илья Кива, депутат партии ОПЗЖ:

Илья Кива. Фото: "Страна"

"Честно? Полный долбо@бизм. Что хотят этим достичь? Как это улучшит или сделает более профессиональными тех людей, которые работают в Верховной Раде? Нужно работать не над контролем, а над продуктом. Если депутат пришел в Раду обманывать, не выполнять свои должностные обязательства, нарушать закон — никакая сенсорная кнопка не поможет".

Алексей Кучеренко, депутат партии "Батькивщина":

Алексей Кучеренко. Фото: Facebook

"Сенсорная кнопка не сделает революции в в качестве законотворческого процесса. Такие же лоббистские законы будут проталкивать с помощью сенсорной кнопки. Это уже скорее нужно было выполнить обещание, о котором говорят лет 15. Сейчас выполнили. Если бы на старте наказали первых кнопкодавов от "Слуги народа", лишили бы одного человека мандата — на этом все бы это закончилась. Это такая чудесная забава, но революции в законотворческой процессе, она точно не сделает".

Напомним, недавно в Украине впервые сообщили нардепу о подозрении в "кнопкодавстве".

Также мы писали о том, что Дмитрий Разумков заявил, что Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство.