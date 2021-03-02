В Ивано-Франковской области, которая лидирует по количеству новых случаев коронавируса, больных вынуждены размещать в коридорах больниц. Такая ситуация возникла из-за переполненности медучреждений для пациентов с Covid-19.

Об этом сообщила руководитель Управления здравоохранения городского совета Мария Бойко во время оперативного совещания во вторник, 2 марта.

"И в первой городской клинической больнице, и в Центральной городской клинической больнице люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списанные, несмотря на ситуацию. Реально - больницы заполнены. Это означает, что на кровати, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных коронавирусом", - сообщила глава Управления здравоохранения горсовета.

Также она рассказала, что в Центральной городской клинической больнице заполненность койко-мест составляет 92%. На данный момент там находится 331 пациент, из них 55 - в перинатальном центре, где почти 40 койко-мест остались в резерве.

В городской клинической больнице №1 заполненность коек составляет 115%. По словам Бойко, это означает, что на койко-местах, которые были предназначены для пациентов с хирургической и травматической патологией, разместили пациентов с Covid-19.

В то же время, в Ивано-Франковской области увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ - за последние сутки медики зафиксировали 600 новых случаев. Пациенты с коронавирусом также продолжают прибывать - за последние сутки в Центральную городскую клиническую больницу поступило 49 новых пациентов с Covid-19, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, Ивано-Франковская область находится в "красной зоне", начиная с 26 февраля там действуют жесткие карантинные ограничения.

Также сообщалось, что из-за критической ситуации с Covid-19 в Ивано-Франковской области решили развернуть мобильный госпиталь.