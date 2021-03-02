В среду, 3 марта, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, обусловлена антициклоном Jacqueline (Жаклин). Без осадков в нашей стране будет и в четверг, 4 марта.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Jacqueline или Жаклин разгонит фронта и циклоны на окраине, поэтому осадки в Украине 3 марта маловероятны", - написала синоптик.

Диденко добавила, что 3 марта подует западный ветер.

"Температура воздуха в среду в течение дня ожидается от +5 до +10 градусов, на востоке и северо-востоке +2...+5 градусов", - написала синоптик.

В Киеве 3 марта будет солнечная погода с порывистым ветром. Температура воздуха завтра днем ​​прогреется до +6 градусов.

В четверг потеплеет до +6...+13 градусов, в западных областях до +10 +15 градусов. В Киеве 4 марта столбики термометров покажут +11 градусов.

5 марта в Украину придет атмосферный фронт с осадками, в субботу-воскресенье ожидается похолодание.

"Поэтому завтра и послезавтра побольше погуляйте, подышите и подставляйте нос и щеки солнцу, не тратьте зря витамин Д, воспользуйтесь солнечной акцией от Jacqueline", - подытожила синоптик.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве уже расцвели первые подснежники.

Также сообщали, какой будет погода весной в Украине. В частности, март в 2021 году выдастся холодным. Апрель прогнозируется ветреный. В конце второго весеннего месяца - начале мая несколько дней пройдут щедрые ливни с первыми грозами.