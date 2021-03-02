Около 41% жителей США не хотят вакцинироваться от Covid-19. В то же время 59% опрошенных готовы сделать прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса Гарвардского Центра американских политических исследований (Harvard CAPS) и компании Harris Poll, опубликованные изданием The Hill.

Согласно данным опроса, среди нежелающих прививаться 66% обеспокоены побочными эффектами препаратов от коронавируса, а 33% вовсе считают, что вакцины неэффективны. Кроме того, 27% заявили, что не беспокоятся по поводу вируса в то время, как 23% уверены, что прививки должны получать лица, находящиеся в группе риска. При этом 17% обеспокоены возникновением проблем со здоровьем.

"Единственный наиболее тревожный показатель в опросе этого месяца - это то, что четверо из десяти не прошедших вакцинацию не хотят получать вакцину", - заявил директор Harvard CAPS-Harris poll Марк Пенн.

По данным издания, несмотря на прогресс США в борьбе с пандемией коронавируса, достигнутый с помощью разработки вакцин, обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции, медицинские эксперты предупреждают о том, что новые появляющиеся варианты Covid-19 ставят под угрозу все усилия.

"Пожалуйста, услышьте меня: на таком уровне случаев заболеваемости с распространяющимися вариантами мы можем полностью потерять с трудом заработанный успех", - заявила в понедельник директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.

Опрос компаний Harvard CAPS-Harris poll проводился с 23 по 25 февраля. В нем приняли участие 2006 человек.

Напомним, что согласно опросу, почти 60% украинцев не стали бы вакцинироваться от Covid-19 даже бесплатно.

Также мы сообщали, что США не будут делиться вакциной от коронавируса с другими странами, пока не привьются все американцы.