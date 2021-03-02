Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет. Между тем, в Канаде национальная комиссия рекомендовала не использовать этот препарат для пожилых людей, поскольку другие вакцины для них более эффективны.

"Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет", - заявил Максим Степанов в ходе брифинга во вторник, 2 марта.

Степанов о вакцине AstraZeneca - с 04:00

В то же время Национальная группа экспертов по вакцинам в Канаде заявила, что препарат от Oxford-AstraZeneca не стоит использовать для пожилых людей, сообщает National Post. В комиссии не считают, что эта вакцина небезопасна для использования, однако утверждается, что мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna предпочтительны для людей в возрасте 65 лет и старше "из-за предполагаемой более высокой эффективности".

Напомним, ВОЗ 15 февраля одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса от AstraZeneca.

Также мы писали о том, что ранее Степанов заявлял, что Украина может остановить использование вакцины AstraZeneca для пожилых людей.