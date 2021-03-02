Во вторник, 2 марта, в Молдове началась вакцинация от коронавируса препаратом производства AstraZeneca. Первым в республике прививку сделали врачу-реаниматологу, после инъекции он находится в хорошем самочувствии.

Об этом пишет Newsmaker.

"Я рад, что мои коллеги хотят вакцинироваться. Мы заказали вакцину для всех сотрудников отдела реанимации. Чувствую себя очень хорошо", - сказал Александр Ботезату, врач, который первый в Молдове вакцинировался от коронавируса.

Кроме того, он рассказал, что ни он, ни его коллеги не боялись делать прививку и ждали поставку препарата. При этом от какого именно производителя привезут вакцину для них было не важно. По мнению его коллеги, врача-анестезиолога, которая уже тоже получила прививку и чувствует себя хорошо, побочные эффекты могут быть от любой вакцины, а не только от коронавируса.

Согласно плану властей Молдовы иммунизация населения пройдет в три этапа. Во время первого, в течение двух месяцев, планируют привить 70 тысяч медицинских и социальных работников; во время второго, в течение четырех месяцев, - людей старше 60 лет, педагогов, правоохранителей, военнослужащих и сотрудников тюрем (в общем около 733 тысяч граждан); во время третьего этапа планируют вакцинировать все остальное население и он будет длиться пока в Молдове не будет сформирован коллективный иммунитет.

Напомним, 24 февраля началась вакцинация от коронавируса в Украине. Что показали первые дни иммунизации населения подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в Украину в ближайшие дни должна попасть китайская вакцина от коронавируса.