В Украине за последние несколько дней резко увеличился рост летальных случаев от Covid-19. Только за минувшие сутки от коронавируса скончались 162 человека. В то же время с 23 по 27 февраля ежедневно от Сovid-19 умирали 135-160 жителей нашей страны.

Об этом идет речь в исследовании Национальной академия наук Украины.

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизнь более 26 тысяч украинцев. По данным ученых, рост смертности не связан с задержками опубликования данных о Covid-19.

"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился", - заявили в НАН.

Ученые отметили, что во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей, наблюдается ежедневное увеличение количества новых случаев коронавируса.

Напомним, в Киеве за сутки число новых случаев коронавируса подскочило в три раза. Всего в столице зафиксировано уже 138 483 случаев коронавируса. Из них 2 672 оказались летальными (+10 за сутки).

Также мы рассказывали, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.