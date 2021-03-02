Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал бы в отставку, если бы решения президента Владимира Зеленского были несовместимы с его внутренним миром. Об этом глава МВД рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону и таким образом обозначил условия, при которых он покинет должность, которую он занимает уже семь лет (с 27 февраля 2014 года).

"Очень важно иметь доверие со стороны президента, потому что ты с человеком каждый день работаешь. У него полномочия, которые ему дали люди", - сказал Аваков.

По его словам, Зеленский всегда выслушивает другую позицию и не всегда сразу принимает решения. Также министр заявил, что он часто ведет дискуссии с президентом по тем или иным вопросам.

"Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает... Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, - мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку", - сказал Аваков.

Ранее "Страна" писала о том, что Аваков рассказал, предлагал ли ему Зеленский пост премьер-министра Украины.

Также мы сообщали, что Аваков не видит нестыковок в деле по убийству Шеремета.