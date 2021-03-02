СБУ на днях заявила о задержании группировки контрабандистов, которая занималась переправкой в Европу предметов старины из Украины. А также партию раритетов, предварительно оцененную в миллион долларов.

"Страна" выяснила изнанку черного рынка старинных раритетов в Украине, а также почему их везут на Запад.

Монеты, булава и пищаль

В пресс-релизе СБУ перечислено количество изъятых предметов старины из задержанной партии - 21 единица оружия, золотые и серебряные старинные монеты, а также много предметов быта. На фото СБУ несколько десятков золотых монет, по большей части времен Российской империи, а также старинная казацкая пищаль, булава, бронзовый меч скифских времен и штык-нож первой мировой войны.

Контрабандисты отправляли эти предметы по сервисам международной доставки, в декларациях предметы старины значились как современные или бижутерия.

В Европе предметы старины стоят в несколько раз дороже, чем в Украине. Например, на украинских аукционах серебряные монеты - "полтораки" 17 века Великого Княжества Литовского оцениваются от 30 до 50 гривен за штуку. На европейских аукционах эти же монеты стоят уже по 20-40 евро. Серебряные динарии римской эпохи стоят на украинских аукционах по 400-500 гривен. На Западе эти монеты уже оцениваются от 100 до 200 евро. В случае удачной переправки партии в несколько сотен старинных монет и артефактов в Западную Европу прибыль исчисляется десятками тысяч долларов. В некоторых случаях отдельные артефакты из Украины оцениваются даже в сотни тысяч долларов. Выгода очевидна.

По информации источника "Страны" в кругах коллекционеров, в Украине с начала 90-х сложилась устойчивая система скупки старинных предметов. Низовые звенья скупщиков приобретают за копейки все, что угодно - от старинных часов, наград, изделий из моржового и китового зуба, до монет и фарфора. До эпохи Интернета скупщики стояли на рынках и развешивали стикеры с со своими телефонами, обещая выгодно купить старинные вещи. Сейчас в социальных сетях скупщики продолжают приобретать раритеты.

Второе звено в цепочке отправки на Запад - перевозчики. Еще несколько лет назад раритеты вывозились при помощи коррумпированных таможенников, имевших свои откаты с каждой партии. Однако последние пару лет контрабандисты изменили тактику и начали переправлять старину мелкими партиями при помощи почтовых международных сервисов.

Третье звено контрабандистов - оптовые покупатели в ЕС, которые выставляют контрабандные раритеты из Украины, Беларуси и РФ на западные аукционы.

Происхождение артефактов

Интересно, что все предметы из задержанной партии контрабанды не краденые и их можно свободно купить на интернет-аукционах в Украине. Рынок старинных артефактов в Украине складывается из нескольких источников. Часть раритетов поступает на внутренние аукционы и перекупщикам из частных коллекций, которые были собраны еще в советские времена. Или просто были найдены в старых домах или унаследованы. Еще часть поступает на рынок благодаря хобби, которое стало в последние годы массовым во всем мире - поиску с металлодетектором.

В начале 2000-х на гражданский рынок начали поступать металлоискатели, которые изначально были аналогами военных приборов для обнаружения и обезвреживания мин. Однако инженерами в последние годы был сделан настоящий прорыв в технологиях. Современные металлодетекторы могут различать цветные и черные металлы, а самые дорогостоящие приборы, могут даже показывать форму и глубину предмета обнаруженного в земле.

Стоит отметить, что законы Украины, в которых говорится о находках, и присвоении найденного кем-либо имущества, запутаны и противоречат друг другу. И фактически не работают. А статья №140 Гражданского кодекса Украины предусматривает сдачу клада государству и вознаграждение сдавшего в размере 25% от стоимости клада.

Стоит отметить, что от экспертизы и до оценки сданного клада пройдет немало времени. Также вполне вероятно, что часть сданных ценностей может в процессе хранения исчезнуть в карманах правоохранителей, а то, что дойдет до экспертов, будет оценено в копейки. Логично, что такой исход событий не устраивает охотников за стариной. И найденные раритеты уходят перекупщикам и на аукционы.

Еще один важный момент - археология в Украине финансируется, мягко говоря, никак. В советское время существовали так называемые новостроечные архологические экспедиции, которые раскапывали древние поселения, могильники и курганы, которые находились на местах будущих посевных площадей или строительства. Без разрешения ученых засеять поле на месте кургана или старинного поселения по законам СССР было уголовно наказуемым действием.

После 1991 года государство фактически прекратило развитие программы новостроечной археологии. И перспективные в научном плане территории остались вне поля зрения науки. Впрочем, у археологов осталось право устанавливать в перспективных для науки местах охранные знаки. Частные раскопки в этих местах по закону также наказуемы.

Однако, по личным наблюдениям автора, охранных табличек в Украине крайне мало. Ими помечены лишь старые раскопы. А курганы, которые отмечены даже на старинных картах середины 19 и начала 20 веков, остались без защитных знаков. Пусто место не бывает, и этим еще в 90-е годы воспользовались профессиональные добытчики раритетов.

Стоит отметить, что большинство украинских любителей приборного поиска довольствуются лишь случайными остатками от того, что было грабительски выкопано в 90-х - начале 2000-х годов. Большинство из отечественных предметов старины уже давно вывезено из Украины. Но и то, что еще осталось на руках, очень интересует западных коллекционеров.