Печерский райсуд Киева на прошлой неделе, 25 февраля, разрешил задержать Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд разрешил задержать лидера Партия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрании ему меры пресечения. Решение обжалованию не подлежит.

"Это тебе не Порошенко, понимаешь. С этим Шарием можно не церемониться, показывать свою силу и власть. Ну попробуй задержи, как говорится...", - прокомментировал эту информацию в Facebook Анатолий Шарий.

Напомним, Анатолия Шария подозревают в госзимене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам. По версии СБУ, он помогал российским структурам в проведении "информационных операций".

Сам блогер назвал уголовное дело сфабрикованным по заказу властей в отместку за его оппозиционную деятельность.

Также мы писали о том, что Шарий два раза не явился в СБУ на допрос, после этого спецслужба объявила его в розыск.

Сам Шарий в настоящее время проживает в Испании.