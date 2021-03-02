Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Глава государства встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Владимир Зеленский и Шарль Мишель обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30" в формате видеовключения", - говорится в сообщении.

Зеленский и Мишель ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне ООС.

Напомним, 3 марта Мишель будет находиться в Киеве и встретится с представителями институтов, которые борются с коррупцией, посетит центр вакцинации и примет участие в мероприятиях возле монумента на Майдане Независимости.

Как сообщалось, президент Зеленский обещал сделать прививку от коронавируса индийской вакциной вместе с украинскими военными.

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