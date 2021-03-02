Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав России, так как "было бы глупо работать в этом направлении", ведь "мир изменился". Такое заявление Лукашенко сделал в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, обсуждая подробности встречи с Владимиром Путиным.

Об этом пишет пресс-служба президента Беларуси.

По его словам, на встрече с российским лидером, в частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним. При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня.

Также он заявил, что республика не планирует входить в состав другого государства, в частности, России. По его словам "это абсолютно не нужно", ведь "мир изменился".

"Мы, белорусы, живем в своей квартире, и целая Россия живет на своем этаже. Мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - добавил белорусский лидер.

На совещании Лукашенко также пожаловался чиновникам, что о его встрече с лидером РФ в Сочи очень много писали в прессе "брехни и выдумок".

"К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси заявил, что кроме президента России Владимира Путина у него нет друзей.

Также сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности бороться за власть в Беларуси.