"Слуги народа" хотят собраться на внеочередное заседание, чтоб запустить процесс отставки Сытника
По информации источников "Страны" во фракции "Слуги народа", есть вероятность, что Рада соберётся на внеочередное заседание, чтобы обсудить вопрос увольнения директора НАБУ Артёма Сытника.
"Уже есть подписные листы в зале", — сообщил источник.
Речь идёт о принятии поданного Кабмином законопроекта о НАБУ, который предусматривает автоматическое увольнение главы НАБУ.
Для сбора внеочередного заседания нужно собрать 150 подписей нардепов.
Напомним, еще 15 февраля Кабинетом министров был зарегистрирован законопроект №5070, который предполагает увольнение действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
В документе говорится, что "лицо, которое по состоянию на день вступления в силу настоящего закона занимает должность первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины, осуществляет все полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Украины, предусмотренные законом, до момента назначения Директора Национального антикоррупционного бюро Украины в порядке, определенном настоящим Законом".
"Страна" собрала мнения нардепов из разных фракций и депутатских групп об их отношении к этому законопроекту.
Законопроект №5070 предусматривает перевод НАБУ в статус "органа центральной исполнительной власти" и передает права по назначению его руководителей от президента к правительству.
Для этого будет создана конкурсная комиссия, в которой три члена будет от СНБО, три члена - от правительства, и еще три члена также от правительства, но по предложению международных партнеров-доноров, которые предоставляли Украине техническую помощь на борьбу с коррупцией (ранее комиссию формировали президент, Рада и Кабмин).
Решение принимается минимум в 5 голосов. Победителя конкурса утверждает Кабмин, выбирая из двух или трех кандидатов, предложенных комиссией. Назначение должно состояться в течение 10 дней после решения конкурсной комиссии.
Также меняется процесс назначения трех аудиторов НАБУ, по решению которых можно поднимать вопрос об увольнении главы НАБУ. Их кандидатуры будет подавать также Кабмин.