По информации источников "Страны" во фракции "Слуги народа", есть вероятность, что Рада соберётся на внеочередное заседание, чтобы обсудить вопрос увольнения директора НАБУ Артёма Сытника.

"Уже есть подписные листы в зале", — сообщил источник.

Речь идёт о принятии поданного Кабмином законопроекта о НАБУ, который предусматривает автоматическое увольнение главы НАБУ.

Для сбора внеочередного заседания нужно собрать 150 подписей нардепов.

Напомним, еще 15 февраля Кабинетом министров был зарегистрирован законопроект №5070, который предполагает увольнение действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

В документе говорится, что "лицо, которое по состоянию на день вступления в силу настоящего закона занимает должность первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины, осуществляет все полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Украины, предусмотренные законом, до момента назначения Директора Национального антикоррупционного бюро Украины в порядке, определенном настоящим Законом".

"Страна" собрала мнения нардепов из разных фракций и депутатских групп об их отношении к этому законопроекту.

Законопроект №5070 предусматривает перевод НАБУ в статус "органа центральной исполнительной власти" и передает права по назначению его руководителей от президента к правительству.

Для этого будет создана конкурсная комиссия, в которой три члена будет от СНБО, три члена - от правительства, и еще три члена также от правительства, но по предложению международных партнеров-доноров, которые предоставляли Украине техническую помощь на борьбу с коррупцией (ранее комиссию формировали президент, Рада и Кабмин).

Решение принимается минимум в 5 голосов. Победителя конкурса утверждает Кабмин, выбирая из двух или трех кандидатов, предложенных комиссией. Назначение должно состояться в течение 10 дней после решения конкурсной комиссии.

Также меняется процесс назначения трех аудиторов НАБУ, по решению которых можно поднимать вопрос об увольнении главы НАБУ. Их кандидатуры будет подавать также Кабмин.